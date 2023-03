Vous voulez être volontaire aux Jeux de Paris 2024 ? Vous ne serez ni indemnisé, ni payé ni même logé

Si cela vous intéresse, sachez toutefois que vous ne serez ni défrayé, ni payé… ni même logé ! Le comité d’organisation a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’interviendrait pas ou ne participerait pas aux frais des volontaires venus dans la capitale française pour une dizaine de jours. Ils devront donc venir jusqu’à Paris et s’y loger à leurs propres frais.

Pour Arnaud Saurois, maître de conférences en management du sport à l’université de Poitiers, si Paris 2024 emploie le terme de “volontaires” et non de “bénévoles”, “c’est pour être explicite auprès du monde entier”, explique-t-il auprès du Parisien, avant de poursuivre : “Mais ça correspond plus à la définition du bénévolat en France que du volontariat, car il n’y a pas d’indemnisation.”

Le comité d’organisation, lui, se défend : “Les volontaires aux JO existent depuis cent ans. Au début, c’était l’armée et des scouts qui aidaient, jusqu’au moment où des personnes se sont dit qu’elles avaient envie de contribuer à l’accueil des Jeux dans leur pays en donnant un coup de main. Le bénévolat a été sanctuarisé par le Comité international olympique (CIO), c’est une opportunité unique d’engager une population autour de l’événement”, peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Comment postuler pour devenir volontaire aux Jeux de Paris ?

La plateforme pour s’inscrire sera ouverte du 22 mars au 3 mai 2023. Les candidats auront six semaines pour tenter leurs chances.

Quelque 45.000 “volontaires”, 30.000 pour les JO et 15.000 pour les Jeux paralympiques, seront donc sélectionnés.

Pour postuler, il faut être âgé de 18 ans au 1er janvier 2024, parler français et/ou anglais et être disponible au moins dix jours pendant la période, au maximum trois mois consécutifs. Près de 60 % des missions sont dédiées à l’accueil (public, médias, etc.) pour des Jeux où sont attendus près de dix millions de spectateurs.

Il ne sera pas question en revanche de faire des palpations de sécurité.

Une fois enregistrées, les candidatures seront triées en fonction des réponses à un questionnaire et certains candidats seront déjà retenus pour des épreuves tests qui se dérouleront cet été, comme le handball, l’aviron, ou encore la nage en eau libre. Mais la très grande partie des candidats sera choisie d’ici fin 2023.

Des médecins sont également recherchés pour la polyclinique du village olympique.