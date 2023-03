Des sportifs russes aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Le CIO se donne du temps mais encourage leur retour “à titre individuel” en compétition

Aucune décision concernant la participation des sportifs russes et biélorusses aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024 (une situation qui entraînerait le boycott de l’Ukraine, de la Pologne, de l’Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie, ont fait savoir ces différents pays) et à ceux d’hiver de Milan-Cortina 2026 n’a été prise ce mardi à Lausanne.