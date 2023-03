JO 2024 : La participation des athlètes russes et bélarusses ne pose pas de problème à Thomas Bach

Si certains athlètes russes et bélarusses sont privés de compétition dans différents sports à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Bach est ouvert à leur retour sous condition. "La participation des athlètes aux passeports russe et bélarusse est possible. On le voit toujours dans quelques sports comme le tennis, le cyclisme et certains tournois de tennis de table", a déclaré Bach.