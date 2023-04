JO 2024: une nouvelle épreuve de marche sur une distance marathon pour équipes mixtes à Paris

Chaque athlète marchera deux fois 10km en alternance (messieurs, dames, messieurs et dames). L'épreuve prendra son départ à 7h30 du matin sous la Tour Eiffel et doit durer environ 3 heures. Elle aura lieu le 7 août 2024. Les modalités de qualifications seront déterminées plus tard, a ajouté World Athletics.