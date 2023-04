Louvain accueillera les Mondiaux de breakdance en septembre : "Une chance pour nos danseurs de se qualifier pour Paris"

Les rumeurs étaient de plus en plus insistantes, c’est désormais officiel : la ville de Louvain organisera les championnats du monde de Breakdance, du 22 au 24 septembre prochain. Une conférence de presse était organisée ce mardi à l’hôtel de ville de Louvain pour présenter la compétition. Présents sur les lieux, Maxime Blieck (dit "MadMax") et "Cid", deux de nos représentants belges se réjouissent de cet évènement. "Ce sera l’occasion de prester chez nous, explique Maxime (22 ans, vice-championne du monde en 2020). Il y aura notre famille et nos amis qui seront présents, ça donnera un gros boost d’énergie". En effet, les deux meilleures femmes et les deux meilleurs hommes à l’issue de la compétition seront directement qualifiés pour les prochains JO (Paris 2024). "Cette compétition sera très importante. Il faudra être prêt si on veut aller à Paris."