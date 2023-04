Jeux de Paris 2024 : venez rouler à vélo avec les sportifs du Team Belgium !

Elle l’a appelé le "Lotto Team Belgium Cyclo", une randonnée à vélo, à laquelle prendront part de nombreuses personnalités du monde sportif belge. Un événement auquel tout le monde est invité à venir rouler avec les sportifs du Team Belgium sur leur "Road to Paris".

Le rendez-vous est fixé pour le départ et l’arrivée de ce "Lotto Team Belgium Cyclo" le dimanche 14 mai, à Tubize, sur le site des Fédérations de Cyclisme et de Football avec, tout au long du parcours, la découverte des routes tranquilles et des villages pittoresques du Brabant wallon.

Tout le monde est donc le bienvenu puisque trois distances seront proposées : 100 km, 60 km ou 30 km. À Tubize, le COIB a aussi prévu des échanges pour le public et des animations pour les enfants.

De nombreux Olympiens et sportifs du Team Belgium, emmenés par Jean-Michel Saive et Cédric Van Branteghem, respectivement président et CEO du COIB, ont d’ores et déjà annoncé leur présence.

Jorre Verstraeten (Judo) et Hanne Desmet (Short-track) seront présents le dimanche 14 mai, à Tubize.

Quelques noms ? Axel Merckx, Emma Meesseman, Marisabelle Lomba, Jorre Verstraeten, Hanne Desmet, Evi Van Acker, Paulien Couckuyt, Walter Baseggio, Mbo Mpenza ont l’intention de rouler !

Le programme de la journée

7h30 : 100 et 60 km

9h00 : 30 km

9h30 : VIP’s