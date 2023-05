Quelque 800 sportifs ont pris part à ce défi sportif, à savoir couvrir un parcours de 30, 60 ou 100 kilomètres sur les routes vallonnées aux alentours de Tubize. Avec pour point de départ et d’arrivée, le site des sièges des fédérations belges de cyclisme et de football, toutes deux partenaires de cet événement.

Le départ a été donné en présence d'Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur.

Les Olympiens Hanne Desmet (short-track), Lotte Kopecky (cyclisme), Julien Watrin (athlétisme), Tim Brys (aviron), Paulien Couckuyt (athlétisme), Emma Meesseman (basket), Emma Plasschaert (voile) et Jorre Verstraeten (judo) étaient présents ainsi que le grand patron du COIB, grand pratiquant de vélo, Jean-Michel Saive.

Le coach national de cyclisme Sven Vanthourenhout en compagnie de Lotte Kopecky.

”Je suis très heureux que nous puissions à nouveau organiser des actions pour les fans et sportifs belges. Les deux précédentes éditions des Jeux olympiques de Tokyo et de Pékin se sont déroulées sans public. Avec Paris en point de mire, nous constatons que l’appétit des supporters belges est de plus en plus grand. Le soutien du public est indispensable à nos athlètes, il leur permet de donner le meilleur d’eux-mêmes. Cette connexion entre les fans et le Team Belgium est véritablement au cœur de notre campagne vers Paris.”

La matinée s'est déroulée dans la bonne humeur. N'est-ce pas, Axel Merckx ?

”Road to Paris”, le nom de la campagne olympique du COIB en vue des JO de Paris 2024, se poursuivra encore en 2023 avec le désormais très attendu 'Catwalk to Paris'. Les tenues officielles du Team Belgium y seront présentées. Le public pourra les acheter ensuite sur la nouvelle boutique en ligne du COIB.

Le peloton du Team Belgium était bien fourni.

La météo était de la partie ce dimanche.