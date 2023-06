Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris 2024, était jeudi à Bruxelles avec Pierre-Olivier Beckers : “Nous sommes entrés dans le money-time”

Entre les deux hommes, on le sent très vite, l’entente est parfaite. Le triple champion olympique français de canoë et le membre honoraire du CIO, qui se sont connus à Lausanne où Estanguet a siégé pendant plusieurs années, travaillent main dans la main à la réussite des Jeux de Paris.

”Mon rôle est de coordonner l’ensemble des parties prenantes, c’est le plus grand projet collectif que la France ait jamais organisé, détaille Tony Estanguet. Il mobilise tout à la fois les collectivités locales, les différents ministères de l’état sur les enjeux de transport, de sécurité, de logistique (accueillir 208 pays, ce n’est pas une mince affaire) ou encore les entreprises (lever 1,2 milliard d’euros de sponsoring n’est pas un petit défi non plus). Les Jeux se réinventent en permanence et l’édition de 2024 promet d’être assez inédite.”

guillement Avec Tony, nos caractères nous rapprochent. Nous avons la volonté de réussir ensemble, en équipe, et d’être tout le temps dans le contrôle.

Pierre-Olivier Beckers rappelle, lui, que son rôle “est de jouer, jour après jour, l’interface avec le CIO et de créer un partenariat fort avec Tony et son équipe. J’ai donc, le plus souvent et c’est tant mieux, un rôle de chien de berger et, de temps en temps si c’est nécessaire (et heureusement très rarement), un rôle de chien de garde.”

Pierre-Olivier Beckers et Tony Estanguet prennant la pose aux côtés de Jean-Michel Saive et de leurs hôtes. ©D.R.

”Avec Pierre-Olivier, on travaille avec beaucoup de franchise, il y a une facilité d’échange, souligne Tony Estanguet. Il joue son rôle de nous recadrer de temps en temps (pour le CIO, dont c’est le produit, les enjeux sont très importants et c’est normal qu’il soit très vigilant et exigeant) mais, et c’est ce que j’apprécie, Pierre-Olivier est orienté solutions. Il dit les choses, quand il considère qu’il faut retravailler un peu la copie, mais en étant au service des Jeux, en nous aidant à trouver des solutions pour avancer ensemble.”

Des compétitions tests tout l’été

”Ce qui est très inspirant pour moi, souligne Beckers, c’est la manière dont Tony a réussi à transposer dans ce nouveau défi professionnel tout ce qui a fait de lui un véritable Olympien. Et même si nos parcours sont très différents, nos caractères nous rapprochent. Nous avons la volonté de réussir ensemble, en équipe, et d’être tout le temps dans le contrôle. On a tous les deux le souci de s’assurer que quand il y a une promesse, il y a une livraison derrière. Et dans le cas contraire, de comprendre pourquoi.”

Tony Estanguet, devant l'Hôtel de ville de Paris. ©AFP or licensors

Le 23 juin prochain, le jour de la Journée olympique, sera dévoilé le parcours de la Flamme de Paris 2024, qui arrivera à Marseille par voilier depuis la Grèce (elle sera allumée à Olympie comme le veut la tradition. La date du 26 juillet correspondra, elle, au J-1 an. Et beaucoup de compétitions tests seront organisées tout au long de l’été.

Ce qui fait dire à Tony Estanguet : “Nous sommes entrés dans le money-time aussi bien du côté organisationnel que du côté des sportifs engagés dans les qualifications.”

Une billetterie polémique

Lors d’une séance de question-réponses, Tony Estanguet n’a bien sûr pas échappé au sujet polémique de ces derniers mois, à savoir l’accès difficile et coûteux aux billets pour les Jeux de Paris. Dont certains athlètes parmi lesquels Nafi Thiam se sont fait l’écho.

”Au niveau de la billetterie, le succès a été rapidement très important, explique-t-il. Plusieurs sports se sont retrouvés sold-out en quelques heures, les billets sont partis à une vitesse incroyable y compris ceux se trouvant à des tarifs assez élevés. Les polémiques ? Elles sont nées parce que finalement l’offre ne peut pas couvrir la demande : 13 millions de billets ont été mis en vente, ce qui est déjà beaucoup mais en même temps très peu par rapport au nombre de personnes qui souhaiteraient en acheter, à savoir plusieurs dizaines de millions de personnes.”

Et d’ajouter : “On a travaillé sur environ 50 % des billets à des tarifs très accessibles, 50 euros et moins, c’était important pour nous, et d’avoir un million de billets à 24 euros. L’autre moitié est accessible à des tarifs qui peuvent monter de façon importante, c’est vrai, mais qui permettent d’optimiser les retombées économiques pour le financement des Jeux. Le poste billetterie est un enjeu de financement important, qui compte pour un tiers dans notre modèle économique.”

”Malgré l’inflation, le prix des billets pour les Jeux de Paris est tout à fait en ligne avec le prix des billets pour Londres, Rio et Tokyo, assure Pierre-Olivier Beckers. Je note par ailleurs que la Belgique fait partie du top 5 mondial, en dehors de la France, en termes d’intérêt absolu et d’achats de billets pour ces Jeux organisés quasiment à domicile. Vu la taille de notre pays, c’est la preuve d’un enthousiasme considérable !”

Le problème du logement

Par ailleurs, Tony Estanguet se dit conscient que l’accès au logement devient également très compliqué pour la période des Jeux.

”C’est un autre défi qui va se révéler difficile, acquiesce-t-il. Aujourd’hui il n’y a quasiment plus de chambres d’hôtel disponibles à Paris alors qu’on en a 130.000 dans la capitale. L’engouement est assez impressionnant ! Heureusement nous avions travaillé avec les hôteliers parisiens avant de recevoir les Jeux et nous avions réussi à sécuriser, à l’attention des participants, 56.000 chambres à des prix acceptables qui sont les prix du marché. Par ailleurs, on ne peut pas empêcher les privés de tenter de faire de l’argent. Je ne soutiens pas ces prix-là mais chacun essaie d’optimiser la venue des Jeux comme il le peut.”