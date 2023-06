Trois boxeurs belges, dont le champion d’Europe Vasile Usturoi, iront à Cracovie pour tenter de se qualifier pour les JO : “On travaille dur pour cela”

Cette compétition organisée tous les quatre ans sera très importante dans l’optique des Jeux olympiques de Paris 2024 : 44 places de qualification directe (22 chez les hommes et 22 chez les femmes) seront en effet décernées lors de ce tournoi auquel prendront part 350 participants venus de 45 pays différents.

Le poids plume de 26 ans s'est préparé minutieusement. ©Jean Luc Flemal

Sacré champion d’Europe chez les amateurs il y un an à Erevan, une première pour la boxe belge depuis… 1951 (!), le poids plume bruxellois Vasile Usturoi, qui veut non seulement participer mais surtout briller aux JO de Paris, connaît bien sûr l’enjeu de ces Jeux européens pour lui.

guillement Les Jeux olympiques de Paris, ce ne serait pas seulement un rêve pour moi, c'est aussi un objectif !

”Le titre européen que j’ai remporté en 2022 a confirmé que j’étais sur la bonne voie pour les Jeux olympiques et la prochaine étape est à présent de décrocher ma qualification”, explique le boxeur de 26 ans, qui devra intégrer le top 4 en Pologne.

Vasile Usturoi a remporté un titre européen historique l'an dernier. ©D.R.

Rapide, technique, explosif et doté d’un bon coup d’œil, Vasile Usturoi fera partie des grands favoris de sa catégorie de poids à Cracovie. Avec son entraîneur Hubert Firens, il s’est préparé minutieusement pour ce rendez-vous depuis plusieurs mois, en effectuant des tournois et des stages à l’étranger ou en mettant les gants en Belgique.

”Tout s’est très bien passé, j’ai choisi de ne pas disputer les derniers championnats du monde pour me concentrer totalement sur ma préparation, pour travailler dur et je suis prêt à défendre mes chances”, souligne le gaucher né à Bucarest. “Atteindre les Jeux olympiques de Paris, ce ne serait pas seulement un rêve pour moi, ma famille et tous ceux qui me soutiennent, c’est aussi un objectif à titre personnel. J’espère décrocher une médaille olympique.”

”J’ai confiance en Vasile, il est prêt pour ces qualifications”, appuie Hubert Firens. “Je l’ai vu monter en puissance ces dernières semaines et nous avons bien étudié ses adversaires.”

Vasile Usturoi et son entourage ne font, par ailleurs, pas mystère des difficultés financières rencontrées durant la préparation. C’est la raison pour laquelle un site de financement participatif a été créé (http://sponsorvasileusturoi.com), tout aide étant évidemment la bienvenue pour le boxeur…

Oshin Derieuw, une pro aux JO ?

Boxeuse professionnelle depuis 2016, Oshin Derieuw bénéficie déjà d’une belle notoriété dans le milieu. À 36 ans, la Flandrienne, sacrée championne d’Europe des welters en 2021, est toujours invaincue en 19 combats. Double lauréate du Gant d’or récompensant la meilleure boxeuse de l’année, elle a, en outre, déjà remporté les ceintures intercontinentales IBO et WBA en super-légers.

Ces dernières semaines, elle a donc décidé de se consacrer à la boxe olympique pour tenter de vivre son rêve de participer aux Jeux, un pari difficile que n’avait pas réussi Delfine Persoon avant Tokyo et sur lequel elle-même avait dû faire une croix en raison d’une blessure au genou.

”Trois rounds de trois minutes, pied au plancher, au lieu de dix rounds de deux minutes, cela demande une grosse adaptation”, explique Oshin Derieuw, qui a été prise sous son aile par l’entraîneur italien de l’équipe nationale, Raffaele Bergamasco.

C’est d’ailleurs en Italie, en compagnie de l’autre boxeuse sélectionnée Mayssen Lambot, qu’Oshin Derieuw a achevé sa préparation. Pour la Bruxelloise Lambot, finaliste du récent tournoi international d’Eindhoven, il s’agira d’une première expérience à ce niveau à 23 ans.