Jeux européens : Une délégation record de 140 Belges en Pologne !

Le COIB l’a bien compris et envoie une délégation record de 140 Belges en Pologne ! Lors des deux premières éditions, ils étaient 117 à Bakou et 50 à Minsk. En outre, jamais le Team Belgium n’a été autant représenté. Le dernier record datait des Jeux de Tokyo avec 123 sportifs. Côté sports, on regrettera quand même l’absence des grandes disciplines olympiques comme l’athlétisme et le judo (sauf par équipes), la gymnastique et la natation.

Que représentent, dès lors, ces Jeux européens ? Pour mieux comprendre l’importance de l’événement, voici quelques chiffres…

3 > Après Bakou 2015 et Minsk 2019, Cracovie et la province de Malopolska, appelée "la petite Pologne", au sud du pays, accueille donc la 3e édition des Jeux européens sur 14 sites de compétition.

12 > L’événement se tient sur 12 jours de compétition, du mercredi 12 juin au dimanche 2 juillet.

29 > Le programme comprend 29 sports. La Belgique y est présente dans 21.

140 > La Belgique est représentée par 140 sportifs (76 hommes et 64 femmes) pour une délégation totale de 230 personnes.

43 > L’athlétisme est le sport où s’alignent le plus de Belges, 43, devant le rugby à sept, 26, avec nos deux équipes nationales et l’escrime, 13. À l’inverse, l’escalade, le karaté et le tir ne compte qu’un représentant belge.

7 > Dans la perspective des Jeux de Paris, 7 sports accordent des places. Il s’agit de : la boxe, le breakdance, le canoë-kayak, le pentathlon moderne, le rugby à sept, le tir à l’arc et le tir. 8 autres sports octroient, eux, des points en vue de Paris 2024.

3 > La boxe thaï, le karaté et le padel sont les 3 sports non-olympiques au programme de ces Jeux européens.

50 > Plus ou moins 50 nations, pour un total d’environ 7.000 sportifs, sont attendues lors de cette 3e édition des Jeux européens.

2 > En raison de la guerre en Ukraine, 2 pays sont interdits de participation par l’organisation polonaise : la Russie et la Biélorussie.

? > Combien de médailles la Belgique espère-t-elle décrocher ? Délicat à prédire… Notre pays en a compté 11 (4 or, 4 argent, 3 bronze) en 2015, à Bakou et 6 (4 or, 1 argent, 1 bronze) en 2019, à Minsk. Mais les événements sont incomparables vu les sports comme la gym ou le judo ne figurant plus au programme.

Les 17 médaillés belges des 2 premières éditions

2015 (11)

Or (4)

Charline Van Snick (judo)

Kaat Dumarey, Julie Van Gelder, Ineke Van Schoor (gym acrobatique) > 3

Argent (4)

Lianne Tan (badminton)

Solano Cassamajor, Yana Vastavel (gym acrobatique) > 3

Bronze (3)

Dirk Van Tichelt (judo)

Toma Nikiforov (judo)

Si Mohamed Ketbi (taekwondo)

2019 (6)

Or (4)

Nina Derwael (gym artistique/poutre)

Matthias Casse (judo)

Talia De Troyer, Charlotte Van Royen, Britt Vanderdonckt (gym acrobatique) > 2

Argent (1)

Talia De Troyer, Charlotte Van Royen, Britt Vanderdonckt (gym acrobatique)

Bronze (1)