Ce forfait survient malheureusement au lendemain de celui de Manuel Pollet (-87 kg), blessé au genou.

Sans Jaouad Achab ni Manuel Pollet, l’équipe belge de taekwondo ne se compose plus que de trois combattants : Badr Achab (-74 kg), Raheleh Asemani (-57 kg) et Sarah Chaari (-62 kg) et la délégation belge se réduit, elle, à 138 sportifs, ce qui est toujours un record !

Le COIB a également modifié sa sélection en padel. Blessé à un muscle abdominal, Clément Geens est, en effet, remplacé au pied levé par Bram Coene qui rejoindra la Pologne.