Jeux européens : Kevin Borlée et Camille Laus, porte-drapeaux !

Kevin Borlée et Camille Laus sont respectivement les capitaines des Belgian Tornados et des Belgian Cheetahs, les équipes de relais 4x400 m. Ils ont également été sélectionnés pour ces Jeux Européens dans l’équipe mixte de relais. Kevin Borlée (35 ans) et Camille Laus (30 ans), conjoints à la ville, concourront aussi en individuel lors de la compétition qui aura lieu à Chorzow, de vendredi à dimanche.

La Belgique y sera représentée par 43 athlètes. Le relais 4x400 m mixte, qui se terminera dimanche soir, est la seule discipline comptant pour le classement par points en vue des Jeux de Paris.

Les porte-drapeaux de Cracovie 2023 suivent les traces du carabinier Lionel Cox et du judoka Toma Nikiforov qui ont porté les couleurs belges lors des deux premières éditions (2015, Bakou et 2019, Minsk).