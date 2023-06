"Tout s’est bien passé, mieux que prévu même. Nous sortons de deux semaines intensives d’entraînement et nous sommes venus ici sans trop d’attentes. Mais nos sensations étaient bonnes sur l’eau !" explique Artuur Peters.

Peters, 26 ans, et Sikkens, 27 ans, forment un duo depuis 2019, d’abord sur 1.000 m, puis sur 500 m après avoir malheureusement manqué la qualification pour les Jeux de Tokyo.

"Nous avons dû nous adapter, mais nous progressons à chaque course. En fin de saison dernière, nous avons atteint la finale A de l’Euro et, cette année, nous avons déjà pris une sixième et une neuvième places en Coupe du monde. Nous voulons poursuivre sur cette lancée en vue du Mondial, en août…" enchaîne Bram Sikkens.

Les Jeux Européens constituent donc une préparation absolument idéale en vue de ce Mondial.

"Nous nous y préparons. Cette année, le plus important est de se concentrer sur la sélection olympique. Néanmoins, nous sommes ambitieux. Nous serions déçus si nous n’atteignons pas la finale A !” termine Artuur Peters qui ne pourra pas se tester sur le K1 1.000 m, le bassin polonais n’étant long que de… 500 m.

Lize Broekx et Hermien Peters unies pour le meilleur.

Hermien Peeters victime du Covid-19 !

Outre Artuur Peters et Bram Sikkens, Hermien Peters (la soeur aînée !) et Lize Broekx défendront également les couleurs de la Belgique en K2 500 m. Le tandem a dû revoir ses ambitions à la baisse en raison d’une préparation perturbée par le Covid-19.

"J’ai contracté le virus en janvier et je n’ai pu m’entraîner pendant trois mois !” confie Hermien Peters. “Je me sentais très fatiguée. Ce n’est que depuis deux semaines que je peux suivre un programme complet. Je ne suis donc pas à 100 %."

Peters, 28 ans, et Broekx, 31 ans, comptent déjà à leur palmarès deux médailles de bronze au Mondial (2021, 2022), plus encore une d’argent (2022) et une de bronze (2018) à l’Euro.

"Dans une saison normale, on aurait pu dire qu’on avait un statut à défendre. Mais, on ne peut pas attendre de moi d’être à mon meilleur niveau après cinq mois où je me suis à peine entraînée…" conclut Peters.

"Nous avons encore deux mois avant le Mondial. J’espère que nous pourrons progresser d’ici là !" ajoute Lize Broekx.

Manuel Pollet a malheureusement dû déclarer forfait.

Jaouad Achab et Manuel Pollet (taekwondo) forfait

Jaouad Achab et Manuel Pollet ont dû déclarer forfait pour ces Jeux européens, en Pologne. Le premier souffre de la main, le second du genou. L'équipe sera composée de trois membres : Badr Achab (-74 kg), Raheleh Asemani (-57 kg) et Sarah Chaari (-62 kg).