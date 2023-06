Les perquisitions sont menées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et la Brigade financière de la police judiciaire parisienne.

Le Cojo est constitué sous forme d'une association loi 1901. La Cour des comptes suit de près son activité et doit publier un rapport.

En avril 2021, deux rapports de l'Agence française anti-corruption sur l'organisation des JO pointaient des "risques d'atteintes à la probité" et des "conflits d'intérêts", égratignant l'image des JO "exemplaires" voulus par le patron du Comité d'organisation Tony Estanguet.

Ces deux rapports initiaux sont consacrés au Comité d'organisation lui-même et à la Solideo, la société qui doit livrer les ouvrages pour les Jeux. Les inspecteurs ont estimé que la procédure relative aux achats est "imprécise et incomplète" et soulignent qu'il existe "parfois des situations de potentiels conflits d'intérêts non maîtrisés".