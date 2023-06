Jeux européens : Broekx et Peters qualifiées pour la finale A en kayak !

La Pologne, le Danemark et la Hongrie ont été plus rapides dans la première des deux séries tandis que la France est la sixième et dernière nation à accéder à l’apothéose de la discipline.

Côté masculin, le tandem composé de Artuur Peters et Bram Sikkens s’est classé troisième de la deuxième série (sur trois) en 1.30.958 et devra, lui, passer par les demi-finales. Seuls les pays vainqueurs de ces éliminatoires étaient, en effet, directement qualifiés pour la finale A. Il s’agit donc, là, de la Serbie, du Portugal et de la Lituanie.

Les deux Belges ont signé le septième chrono des vingt-deux équipages. Prochaine étape ce mercredi (16h46).