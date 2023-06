Jeux européens : Peters et Sikkens sixièmes avec leur meilleur chrono…

Forts de leur victoire de prestige en demi-finales, mercredi en fin d’après-midi, Artuur Peters et Bram Sikkens attendaient avec impatience la finale A du K2 500 m. Engagé à la ligne d’eau n°3, le duo belge s’est classé sixième, en 1.30.773, de cette apothéose remportée par l’Ukraine (1.28.928) devant l’Allemagne et la Serbie, nation avec laquelle la Belgique était encore ex aequo à mi-parcours.