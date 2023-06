Jeux européens : La boxeuse Mayssen Lambot s’impose et se qualifie pour les huitièmes de finale lundi : “Je veux ma revanche contre la Suédoise”

Coroli, plus grande, a rapidement tenté de profiter de son allonge avec son bras avant. Mais ses assauts étaient brouillons et Lambot, installée au centre du ring, a travaillé en contre avec précision. Sans s’affoler, elle a esquivé bon nombre des coups décochés par son opposante et a répliqué avec à propos.

Bien conseillée par son coin, où l’on retrouvait Raffaele Bergamasco, Nabil Lahouari et Hubert Firens, Mayssen Lambot a semblé gérer un duel où les accrochages, principalement dus à la Moldave, ont été nombreux. Sa prestation a, du reste, convaincu les cinq juges.

”J’étais un peu nerveuse de devoir me produire la première, mais je suis très contente de ma victoire", commente-t-elle. "Je suis heureuse et fière. C’était délicat contre une adversaire ennuyeuse à boxer qui pratique un peu de l’antiboxe, mais je m’en suis bien sortie !”

En huitièmes de finale, la Belge rencontrera la Suédoise Zehra Milli, dispensée de ce premier tour. “Je la connais bien, elle m’a battue en février, mais ce n’était pas mérité. Donc, je veux ma revanche !”

En cas de victoire, Mayssen Lambot ne serait plus qu’à un succès des demi-finales, qualificatives pour les Jeuxde Paris. “Participer aux Jeux, c’est mon rêve que j’ai 14 ans ! Je vais tout faire pour y arriver…”

Lundi, une autre Belge, Oshin Derieuw (66 kg), entrera en lice à son tour alors que, mardi, c’est le champion d’Europe Vasile Usturoi (57 kg), notre troisième représentant, qui montera sur le ring.