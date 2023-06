Jeux européens : L’énorme désillusion de Raheleh Asemani en taekwondo…

Une fois de plus, le face-à-face entre les deux combattantes fut placé sous le signe du suspense. Raheleh Asemani empocha ainsi le premier round sur le score de 4-2. Et elle enchaîna dans le deuxième, où elle menait 7-2, à mi-combat, avant de subir le réveil fulgurant de son adversaire qui, en trente secondes, plaça un coup à la tête (7-5), un autre au corps (7-7) et, sur le gong, encore un coup à la tête (7-10).

Décisif, le troisième round vit Raheleh mener 4-2 avant d’être une fois de plus submergée par la Hongroise qui finit par l’emporter sur le score sans appel de 5-12... Cruelle désillusion !