Jeux européens : Les basketteurs belges signent un exploit en battant l'Autriche au bout du suspense !

Privés de Caspar Augustijnen, victime lors du premier match de poules d’une déchirure des ligaments croisés du genou (le joueur n'a pu être remplacé…), les Belges ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Loin de là ! Dennis Donkor, Thibaut Vervoort et Bryan De Valck se sont imposés au bout du suspense face aux Autrichiens.

Score final : 21-20.

Contrairement à leur rencontre précédente face à l’Espagne, qu’ils ont dominée, s’envolant à 9-0, 13-3 et 20-7, notre équipe 3x3 n’est, cette fois, jamais parvenue à se détacher de plus de deux points, le score passant de 3-1 à 3-4, puis de 9-7 à 9-10 et encore à 13-11.

Nos Lions pensaient donc tenir la victoire quand ils s’isolèrent à 19-16, mais les Autrichiens revinrent encore pour mener 19-20. Avant que Thibaut Vervoort ne marque les deux points d’une victoire dont ils se souviendront longtemps !

Rendez-vous à 19h45, une demi-heure avant les Cats, pour la demi-finale face à l'Allemagne, victorieuse de la Tchéquie (22-13)…