Jeux européens : Oshin Derieuw se qualifie de manière autoritaire pour les quarts de finale du tournoi de boxe, fin de parcours pour Mayssen Lambot

La boxeuse belge de 36 ans, à la fois mobile, puissante et précise, s'est montrée particulièrement convaincante lors des trois rounds disputés. D'un large crochet du droit au deuxième round, Oshin Derieuw a d'ailleurs infligé un knock-down à son opposante, complètement dépassée et comptée par l'arbitre.

Le score rendu par les juges traduisait parfaitement, du reste, la supériorité de notre compatriote : 30-24, 30-25, 30-25, 30-25 et 30-26. Oshin Derieuw n'est plus qu'à une victoire d'une qualification historique pour les JO de Paris. Sa prochaine adversaire sera précisément une Française, Emilie Sonvico.

Lambot impuissante

L’autre Belge engagée ce lundi, Mayssen Lambot (-54kg), a malheureusement perdu son huitième de finale contre la Suédoise Zehra Milli. Les cinq juges se sont prononcés unanimement en faveur de son adversaire.

C’est au cours de la première reprise que la Bruxelloise a laissé la meilleure impression, concédant ce premier round de justesse, trois juges à deux.

Le parcours de Mayssen Lambot s'est arrêté en huitièmes de finale.

Milli, qui effectuait son entrée en lice, montait cependant en puissance et elle affichait un visage de plus en plus agressif au fil des minutes. Si un juge donna encore un round, le deuxième, à Mayssen Lambot, il s’agissait malheureusement du dernier, la Suédoise, plus prompte à déclencher ses coups, dictant le rythme des échanges.

Le parcours de Mayssen Lambot, victorieuse de son premier combat samedi contre la Moldave Iulia Coroli, s’arrête par conséquent au stade des huitièmes de finale de ces Jeux européens.

Ce mardi, ce sera au tour de notre champion d'Europe Vasile Usturoi (-57kg) d'effectuer son entrée en lice.