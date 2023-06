La triathlète brabançonne de 29 ans s’est, en effet, hissée sur la troisième marche du podium ce mardi, en Pologne, au terme de l’épreuve disputée sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied).

En l’absence de Claire Michel et de Valérie Barthelemy, Jolien était la seule Belge engagée, côté féminin, aux Jeux européens. Elle a bouclé son parcours en 1h57.17 et n’a été devancée que par la Norvégienne Lovseth (1h57.05) et l’Autrichienne Hauser (1h57.15).

Originaire d’Averbode, Jolien est sortie de l’eau en quatrième position avant de figurer dans le groupe de tête, à vélo.

Dix-septième à la sortie de la deuxième transition, elle a remonté de nombreuses concurrentes, à pied, pour s’offrir une médaille de bronze qui comptera au ranking olympique en vue des Jeux de Paris.

Il s'agit incontestablement pour Jolien Vermeylen de son meilleur résultat sur la scène internationale. Au meilleur moment...