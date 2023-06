Lianne s’est d’abord imposée face à l’Italienne Hamza (21-10, 21-10) et ensuite contre la Hongroise Sandorhazi (21-13, 21-16).

Alors que les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale, notre compatriote doit encore rencontrer la Finlandaise Nyqvest, mercredi, pour assurer sa présence dans le tableau final.

Un objectif d’autant plus important que ces Jeux européens attribuent des points au ranking olympique.

Déjà présente à Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2021), Lianne Tan, 32 ans, dispute les Jeux européens pour la troisième fois, après Bakou (2015) et Minsk (2019). Elle avait décroché une formidable médaille d’argent en 2015 et été malheureusement éliminée en huitièmes de finale en 2019.

Également engagé en Pologne, Julien Carraggi, 23 ans, a gagné son premier match du groupe H face à l’Autrichien Wraber (21-11, 21-11). Le Bruxellois affrontera l’Allemand Schaefer, ce mardi soir, et le Tchèque Louda, mercredi, pour atteindre les huitièmes de finale.