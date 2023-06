Sur le ring de la Nowy Targ Arena, notre compatriote a facilement battu aux points, à l’unanimité des juges (5-0), l’Albanais Adrit Muja, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale en ayant pris tous les rounds.

Bien rentré dans son combat, Vasile Usturoi a rapidement démontré l’étendue de ses qualités de vitesse et de précision face à un adversaire gaucher lui aussi et cherchant le corps à corps, voire le coup dur. Le Bruxellois n’est pas tombé dans ce piège, laissant parler son expérience et sa maîtrise des déplacements.

L’issue des deux premiers rounds a, du reste, rapidement rassuré le boxeur belge et ses trois hommes de coin quant à une issue favorable.

Il restait à gérer la troisième et dernière reprise, laquelle se révéla à sens unique et au cours de laquelle le boxeur de 26 ans a joué avec son opposant, incapable de le cadrer. Intouchable pour Muja, Vasile Usturoi pouvait retourner au vestiaire avec une première victoire en poche.

Celle-ci le rapproche de son premier objectif de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : s’il venait à remporter son quart de finale, il décrocherait alors une place de quota lui ouvrant les portes des JO !

Vasile Usturoi a comme premier objectif de se qualifier pour les JO. ©Jean Luc Flemal

Ce mercredi, la Flandrienne Oshin Derieuw pourra être la première à réussir cet exploit : pour cela, il lui faudra prendre la mesure de la Française Emilie Sonvico.