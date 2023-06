Jeux européens : après Oshin Derieuw, le boxeur Vasile Usturoi décroche à son tour sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris !

En quarts de finale, le Bruxellois de 26 ans a largement dominé le Danois Frederik Lundga Jensen, arrêté par l’arbitre après avoir déjà été compté une première fois, pour s’octroyer une place dans le dernier carré et décrocher son ticket pour les JO.

La veille, le Bruxellois avait déjà offert une véritable démonstration contre l’Abanais Adrit Muja pour atteindre les quarts.

guillement La pression était vraiment énorme après l'échec des JO de Tokyo."

Vasile Usturoi a emboîté le pas d'Oshin Derieuw et décroché sa qualification pour les Jeux.

"Ce succès me fait vraiment plaisir parce que la pression était vraiment énorme après un premier échec pour les JO de Tokyo", explique le boxeur d'origine roumaine. "J'ai pris beaucoup d'expérience depuis lors. Grâce à mon titre de champion d'Europe, j'estimais mes chances cette fois à 75% ou 80%. Cela s'est réalisé grâce au travail qu'on a mis en place. On l'a vu aujourd'hui : malgré l'expérience de mon adversaire, j'étais plus fort, plus explosif."

Le Bruxellois a réussi à exprimer toutes ses qualités.

En demi-finales, Vasile Usturoi affrontera l'Espagnol Jose Quiles Brotons, tombeur du Géorgien Artyush Gomtsyan.

Plus tôt dans la journée, Oshin Derieuw avait scellé sa qualification olympique en prenant l’ascendant sur la Française Emilie Sonvico, devenant ainsi la première boxeuse belge à se qualifier pour les Jeux.

La Belgique, qui n’avait plus envoyé de boxeur aux Jeux olympiques depuis Abdelkader Wahabi en 1992 à Barcelone, comptera, par conséquent, au moins deux représentants l’an prochain aux JO de Paris 2024.