S’ils ne sont pas parvenus à monter sur le podium, le Liégeois et le Brabançon se sont classés respectivement 16e et 20e d’une épreuve remportée par le Norvégien Vetle Thorn en 1h46.50, devant l’Israélien Sagiv (1h46.51) et le Suisse Briffod (1h46.52).

Arnaud Mengal fut moins à l'aise à pied qu'à l'Euro, où il avait terminé quatrième. ©MLDR

Sorti de l’eau en 13e position, à 0’13 du Néerlandais Kolkman (finalement 27e !), Noah Servais figurait dans le groupe de tête, fort de 28 concurrents, à vélo alors qu’Arnaud Mengal (46e, à 1’12 après la natation) menait la poursuite dans le deuxième peloton.

Et celui-ci revint sur le premier avant la fin des 40 km ! Si bien que tout était encore possible pour les Belges.

Mais, dès le début de la course à pied, tant Noah qu’Arnaud se virent distancer par les meilleurs, terminant néanmoins à deux belles places d’honneur (16e, en 1h47.50 et 20e, en 1h48.37).