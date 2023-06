Julien a, en effet, battu le Norvégien Markus Barth au terme d’une rencontre à suspense où il a sauvé deux points de match ! Mené 18-20 dans le troisième set, notre compatriote l’a emporté 23-21.

Le cri de joie de Julien Carraggi.

“J’ai été mené pendant presque tout le match, mais je m’en suis sorti grâce à ma force mentale. Je me suis dit que, tant que le dernier point n’était pas joué, je n’avais pas perdu. Sur les deux points de match contre moi, je devais me libérer l’esprit”, a-t-il raconté après être tombé à genoux en poussant un immense cri de joie.

Selon Carraggi, le Norvégien Barth est sorti des poules “beaucoup plus frais”. “J’ai dû jouer jusqu’à 23 heures. Je ne me suis pas couché avant 1 heure du matin. Je ne sentais pas mes jambes”, a expliqué le Bruxellois qui s’est imposé sur le score de 19-21, 21-14, 23-21.

En quarts de finale, ce vendredi, Julien Carraggi affrontera le Français Toma Popov (24 ans/n°28), médaillé de bronze l’an dernier, à l’Euro.

Lianne Tan aux anges !

Très heureuse, Lianne Tan.

Côté féminin, Lianne Tan s’est aussi qualifiée pour les quarts de finale en écartant la Tchèque Tereza Svabikova en deux sets (21-14, 21-8).

“J'étais concentrée sur chaque point et cette victoire me rend très heureuse. J’ai pu montrer mon meilleur jeu. J’aime ça et j’en profite”, a analysé la Limbourgeoise de 32 ans qui participe pour la troisième fois aux Jeux européens avec, déjà à son palmarès, une médaille d’argent en 2015, à Bakou. "Je me suis bien reprise après un match compliqué en poule”, a déclaré Lianne qui rencontrera la Suissesse Jenjira Stadelmann (23 ans/n°77).