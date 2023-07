Le Team Belgium rentre des Jeux européens avec deux billets pour les JO de Paris et treize médailles : “Un bilan positif” pour Olav Spahl

C’est davantage que lors des deux éditions précédentes, en 2015 à Bakou (onze médailles dont quatre en or) et en 2019 à Minsk (six médailles dont quatre en or) mais la comparaison mathématique n’est, ici, pas pertinente dans la mesure où le programme était différent d’une édition à l’autre.

La discipline du muay-thaï (ici Gianny De Leu) a permis à la Belgique de prendre trois médailles.

Par rapport à 2019, la gymnastique et les épreuves individuelles en judo étaient, par exemple, absentes du programme où le muay thaï, inscrit sur le tard, a rapporté trois médailles à notre pays. Cette instabilité laisse, par ailleurs, planer des doutes sur l’avenir des Jeux européens, une compétition qui se cherche encore et qui s’est déroulée en grande partie devant des tribunes vides…

guillement Nous allons évaluer chaque sport et voir où nous pouvons renforcer les programmes.

Pour sa part, le chef de mission du Team Belgium Olav Spahl préférait retenir, au-delà du bilan comptable, les deux qualifications pour les Jeux olympiques de Paris atteintes, dès l’accession aux demi-finales du tournoi, par les boxeurs Vasile Usturoi (médaillé de bronze) et Oshin Derieuw (médaillée d’argent), première femme de l’histoire à se qualifier pour les JO dans ce sport et désignée porte-drapeau pour la cérémonie de clôture.

Vasile Usturoi, le premier boxeur belge à se qualifier pour les Jeux depuis 1992.

”Notre premier objectif était de pouvoir ajouter des noms à la liste des athlètes sélectionnables pour Paris. Avec Oshin et Vasile, nous en avons deux”, note l’Allemand. “Deux billets pour Paris, c’est vraiment un succès. Nous rentrons également en Belgique avec 13 médailles, c’est un bilan positif.”

Sarah Chaâri a fait merveille durant ce tournoi.

Olav Spahl pointe également Sarah Chaâri (”elle est encore très jeune et son potentiel est énorme”), en taekwondo, ou nos basketteurs 3x3 (”enfin récompensés par une médaille après avoir tourné autour”) parmi les grandes satisfactions.

La déception du rugby à sept

Dans sept sports au programme, la Belgique avait l’occasion de se qualifier pour Paris 2024. Seule la boxe y est parvenue. “Nous allons évaluer chaque sport et voir où nous pouvons renforcer les programmes”, explique Spahl.

La déception était grande chez nos joueuses de rugby.

Et de revenir sur l’équipe féminine de rugby à sept. “Cela fait malheureusement partie des compétitions où les rêves ne se réalisent pas. Ce sont des leçons difficiles, mais elles peuvent contribuer à élever le niveau si l’on en tire les bonnes conclusions. Pour les joueuses de rugby, c’est vraiment difficile. Elles avaient trois chances sur quatre d’aller à Paris. Quand on a la quatrième option en main, c’est une grande déception. Mais le projet de rugby à sept avait été lancé par Be Gold en vue de Los Angeles 2028. Ce projet est en train de prendre de l’ampleur. Nous allons renforcer ce programme parce que nous voyons que l’écart est faible avec les pays européens qui se qualifient pour les Jeux.”

Pas de médaille dans un Euro

Nos quatre représentants en breaking et la tireuse Jessie Kaps font également partie des déceptions.

”Nous devons nous demander, avec les fédérations et les partenaires du sport de haut niveau, s’il est réaliste d’atteindre les Jeux de Paris”, indique Olav Spahl, qui tiendra compte de la difficulté d’évaluer la concurrence internationale en breaking.

Le directeur du Sport de Haut Niveau au COIB déplore par ailleurs qu’aucune médaille n’a été remportée dans un sport organisant des championnats d’Europe. “C’est aussi une partie de la réalité dont nous allons tenir compte lors de notre évaluation”, précise Olav Spahl.

Avant de conclure en indiquant que des rendez-vous importants pour la Belgique (championnats du monde d’athlétisme, de cyclisme et d’aviron, championnat d’Europe de hockey) doivent encore permettre à différents sportifs de se mettre en évidence cette saison.

Les médaillés d’or

Gianny De Leu (muay thaï/-60kg)

Sarah Chaâri (taekwondo/-62kg)

Les médaillés d’argent

Rani Rosius (athlétisme/100m)

Thomas Carmoy (athlétisme/hauteur)

3x3 Lions (basket-ball)

Oshin Derieuw (boxe/-66 kg)

Axana Depypere (muay thaï/-54 kg)

Les médaillés de bronze

Relais 4x400 mixte (athlétisme)

Vasile Usturoi (boxe/-57 kg)

Stef Van Campenhout (escrime/fleuret)

Quentin Mahauden (karaté/-75 kg)

Sarah Piccirillo (muay thaï/-60 kg)

Jolien Vermeylen (triathlon)