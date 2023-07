Les lits des athlètes des JO de Paris seront en carton avec des matelas modulables: "Ils peuvent changer la couleur des médailles !"

"Ils peuvent supporter plusieurs personnes dessus", a-t-il assuré, ce qui peut arriver "quand on gagne une médaille", a-t-il expliqué.

Le matelas est en trois blocs et peut se moduler via ces blocs, en fonction des besoins. Chaque sportif, selon ses mensurations, se verra proposer la formule qui lui convient le mieux, et peut interchanger les blocs comme bon lui semble.

Pour les plus grands, des extensions à 2,20 mètres de long sont aussi prévues.

Le sommier en carton "fabriqué à partir de 80% de matière recyclé" sera fabriqué en France.

Après les JO, les sommiers en carton seront recyclés tandis que les matelas et les oreillers seront donnés à des écoles ou des associations.

Cette literie "peut changer la couleur des médailles!", a vanté le PDG de l'entreprise. Quant à Tony Estanguet, il a rappelé "l'importance du sommeil" pour les sportifs dans le cadre d'une telle compétition.

Le comité d'organisation doit prendre les clés du village olympique en mars 2024 pour installer tout le nécessaire. Les 16.000 lits, qui seront aussi livrés au village des médias à Dugny où seront installés quelques centaines de journalistes (centre audiovisuel), seront livrés entre mars et juin 2024.