FOJE : 62 athlètes belges au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Maribor

”Le FOJE est une étape essentielle dans le développement du jeune athlète, explique Gert Van Looy chef de la délégation belge en Slovénie. Pendant les Jeux olympiques, l’une des principales missions du COIB est de créer les meilleures conditions possibles pour que les athlètes puissent participer et performer de manière optimale. Lors d’un FOJE, on attend aussi bien sûr de la part des athlètes qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes mais la performance n’est pas en soi la seule priorité et certainement pas un objectif de carrière. Pendant le FOJE, les meilleurs jeunes athlètes européens peuvent acquérir une expérience internationale et apprendre à connaître tous les aspects des 'vrais' Jeux olympiques. Le FOJE, c’est une expérience et un moment d’apprentissage. Notre job au COIB est de permettre aux athlètes de vivre ce moment d’apprentissage au maximum, leur apprendre à être le plus performant possible et leur inculquer une mentalité de sportif de haut niveau”.

Pour Ylio Philtjens, médaillé d’or à Banska Bystrica l’an dernier, “c’est un honneur de pouvoir porter le drapeau pour le Team Belgium. Je suis très content, mais je serai certainement un peu nerveux dimanche soir au moment d’entrer dans le stade. Le FOJE de Banska Bystrica a été une, si pas la meilleure compétition à laquelle j’ai participé. Pouvoir repartir avec le staff du Team Belgium, et apprendre à connaître d’autres athlètes, c’est très chouette.”

FOJE - Camille Sonneville et Ylio Philtjens porteront le drapeau belge à Maribor ©BELGA

”Je suis fière et impatiente de pouvoir porter le drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture du FOJE. Entrer dans le stade était déjà très impressionnant l’an dernier. Cette année avec le drapeau dans nos mains, ça donnera certainement la chair de poule”, a commenté de son côté Camille Sonneville, 17 ans, elle aussi présente à Banska Bystrica l’an dernier.

La délégation belge au FOJE 2023