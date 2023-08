Maxime Hordies vice-champion du monde du contre-la-montre au Mondiaux de para-cyclisme : “Les bras étaient là”

Tim Celen était le dernier à s’élancer dans la catégorie MT2 pour défendre son titre. Au premier intermédiaire, notre compatriote comptait 12 secondes de retard sur l’Allemand Maximillian Jäger. Celen s’est ensuite battu pour revenir, mais devait s’avouer vaincu sur la ligne d’arrivée avec six secondes de retard sur l’Allemand. Le podium était complété par le Britannique Felix Barrow.

Tim Celen au départ du contre-la-montre où il décrochera la médaille d'argent. © SWpix.com (t/a Photography Hub Ltd)

”Mon sentiment est un peu mitigé parce que je voulais évidemment conserver mon titre d’un côté, mais d’un autre, il y avait quelqu’un de plus fort que moi aujourd’hui et je dois l’accepter”, expliquait le coureur de Ham. Tim Celen restait néanmoins optimiste en vue de la course en ligne de vendredi lors de laquelle il aura également un titre à défendre : “En regardant mes statistiques, je pense que j’ai fait un bon contre-la-montre. Je vais faire le maximum vendredi et nous verrons ce que cela donnera.”

Maxime Hordies a, lui aussi, décroché l’argent au terme d’une course dont les conditions lui convenaient parfaitement : un temps sec et une température relativement basse. “Les bras étaient là et je termine devant mon rival habituel, l’Italien Cornegliani. Ce n’est pas si mal. Le Sud-Africain Pieter Du Preez a répondu présent et il a simplement été meilleur aujourd’hui.”

Maxime Hordies était également confiant quant à la course en ligne programmée vendredi. “J’ai fait un très bon contre-la-montre et les écarts étaient très réduits, donc je reste concentré et je sais pourquoi je roulerai vendredi.”