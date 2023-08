Ewoud Vromant décroche le bronze en contre-la-montre aux Championnats du monde de para-cyclisme : “J’y ai cru jusqu’au bout”

”J’aurais voulu conserver mon titre, mais un podium mondial me met en confiance et me prouve que je suis en forme. Le parcours me convenait plutôt bien”, réagissait Ewoud Vromant. L’an dernier, j’ai décroché le titre mondial dans les derniers kilomètres dans lesquels le Français avait eu du mal à tenir le rythme. J’y ai cru jusqu’au bout, mais je n’ai pas réussi à reprendre du temps sur aucun morceau de ce parcours difficile.”

Pas de nouveau titre donc, mais une médaille mondiale dont l’importance reste grande pour Ewoud Vromant, sportif de haut niveau sous contrat avec Sport Vlaanderen. “Faire un top 3 reste le critère le plus important. Cela représente également une bonne préparation pour les Jeux paralympiques de Paris. Je reste confiant dans mes capacités sur le contre-la-montre et cela confirme ma bonne forme, après l’incident mécanique que j’ai connu dans la poursuite individuelle sur la piste.”

Samedi, Ewoud Vromant prendra part à la course en ligne, catégorie C2. “Je veux également tenter d’y décrocher un podium. Le Français est cependant très difficile à battre au sprint. Pour décrocher l’or, il faudra pouvoir le faire craquer plus tôt dans la course.”