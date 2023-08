Jeux de Paris 2024 : les cavaliers belges de concours complet sont qualifiés !

Septième de l’Euro dimanche, à Le Pin (France), les cavaliers belges de concours complet ont décroché leur qualification pour les Jeux de Paris. Deux places étaient à pourvoir, mais les six premiers avaient déjà validé leur billet pour Paris 2024, l'an dernier, lors du Mondial. Les septième et huitième de l'Euro, à savoir... la Belgique et les Pays-Bas, ont donc décroché leur précieux sésame olympique.