Triathlon : Beth Potter gagne le "test event" des Jeux de Paris !

Sous les ponts de Paris, des triathlètes ont nagé dans la Seine ce jeudi matin ! ©AFP or licensors

Et le réalisateur de World Triathlon s’en est vraiment donné à coeur joie avec des vues aériennes de la Tour Eiffel, des Champs Élysées, du Musée du Louvre et du Sacré Coeur, autant de célèbres monuments filmés pour les plans de coupe…

Emmené par Beth Potter, le peloton de triathlètes a couru sur les Champs Élysées. ©AFP or licensors

Véritable répétition générale à J-344, la compétition a vu la victoire de la Britannique Beth Potter qui a remporté au sprint son duel avec la Française Cassandre Beaugrand. Potter a bouclé la distance en 1h51’40, devant Beaugrand, l’Allemande Laura Lindemann prenant la troisième place. Première Américaine, Taylor Knibb est arrivée en cinquième position, derrière une autre Française, Emma Lombardi.

Côté belge, la meilleure de notre trio fut (encore) Jolien Vermeylen. Sortie de l’eau en 12e position, à 0’28 de l’Italienne Bianca Seregni, la Brabançonne de 29 ans a intégré le groupe de tête dans le deuxième des sept tours à vélo, au cours desquels elle s’est accrochée comme elle a pu. Souvent pointée en queue de peloton, Jolien n’a rien lâché, bouclant les 40 km au 22e rang, à 0’05 de l’Américaine Taylor Spivey, dont la deuxième transition fut catastrophique.

Claire Michel à la peine lors du "test event" olympique... ©AFP or licensors

Remontée à la 17e place après 5 km à pied, Jolien Vermeylen a finalement terminé 14e de ce “test event”, à 1’28 de Beth Potter. Plus loin, jamais dans le coup, Valérie Barthelemy et Claire Michel se sont respectivement classées 38e, à 6’28, et 42e, à 6’46 de la lauréate.

Toute la détermination de Jolien Vermeylen. ©BELGA Nieuwsbrief

Médaillée de bronze aux Jeux européens, 9e à Hambourg, 12 à Sunderland et, maintenant, 14e à Paris, Jolien Vermeylen bouscule la hiérarchie du triathlon féminin belge !