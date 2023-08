Transformé en duathlon à cause de la mauvaise qualité de l’eau dans la Seine (un problème que les organisateurs des Jeux de Paris devront absolument résoudre), le relais mixte s’est disputé sur les distances de 0,9 km à pied, 5,8 km à vélo et 1,8 km à pied.

À cette occasion, la Belgique alignait une équipe inédite avec Arnaud Mengal, Jolien Vermeylen, Jelle Geens et Claire Michel. Pas de Marten Van Riel, blessé, ni de Noah Servais ou Valérie Barthelemy, fatigués.

Rappelé la veille et lancé dans le grand bain olympique, Arnaud Mengal a signé un premier relais remarquable, pointant en cinquième position, derrière le Brésil, la France, la Hongrie et le Canada, contraint à l’abandon quelques instants plus tard.

Si elle a perdu un peu de temps sur Cassandre Beaugrand, Jolien Vermeylen s’est magnifiquement défendue, passant le témoin à Jelle Geens en troisième position, derrière la France et l’Allemagne, déjà.

Jelle s’est alors chargé de placer la Belgique au deuxième rang, à 0’09, derrière la France mais, surtout, avec 0’20 d’avance sur le Portugal, la Hongrie, l’Australie et l’Allemagne, la Grande-Bretagne étant à ce moment pointée un peu plus loin.

Et ce fut à Claire Michel de terminer le travail. Alors que la Française Emma Lombardi, en tête, cédait du terrain à l’Allemande Laura Lindemann et la Britannique Beth Potter, Claire y a “toujours cru”. Dans un dernier rush, la Bruxelloise a dépassé la Française pour offrir à la Belgique une superbe médaille de bronze !