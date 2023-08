Bart Swings s'est offert trois médailles en deux jours au Mondial de roller !

Bart Swings champion olympique et du monde en patinage de vitesse (mass-start).

Samedi, il a commencé par l’argent dans la course par élimination sur 10 km, n’étant devancé que par le Colombien Mantilla. De retour sur la piste dimanche, Bart a terminé troisième de la course aux points, toujours sur la distance de 10 km.

À lire aussi

Mais, une demi-heure plus tard, sur le kilomètre, il a pris sa revanche sur le fameux Colombien Mantilla, dont il n’avait pas du tout apprécié la manière agressive avec laquelle il avait patiné auparavant.

Faute de temps, Bart Swings n'avait plus participé au Mondial de roller depuis quatre ans.

“Déçu et frustré”, furent ses premiers mots avant de considérer sa victoire sur le kilomètre comme une satisfaction. “C’était une bonne course. J'ai senti que je pouvais maintenir ma vitesse. Et, en vue de la ligne, le moment d’attaquer était arrivé.”

Swings a relégué le Chilien Ramirez et l’Italien Marsili derrière lui.