400 mètres: Kevin Borlée déclare forfait pour les demi-finales JO - Team Belgium Laurent Monbaillu Les demi-finales du 400m se dérouleront sans le Bruxellois. © Belga

Comme il l’avait laissé entendre à l’issue des séries de son épreuve individuelle (il s'était qualifié en terminant deuxième de sa course et en signant son meilleur chrono de la saison en 45.36), Kevin Borlée a donné la priorité au relais 4x400m sur le 400m.



À contre-coeur, bien sûr, comme il l’a expliqué sur son compte Instagram mais la douleur ressentie à l’ischio de la jambe droite dimanche matin l’a incité à ne pas prendre de risque et à ne pas compromettre ses chances d’aider les Belgian Tornados en fin de semaine. Seul Jonathan Sacoor, parmi les nôtres, sera donc actif en demi-finales du 400m, ce lundi, à partir de 13h05 en Belgique, dans une course extrêmement relevée.