Le décompte est lancé. Dans six mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 débuteront sur le territoire du Soleil Levant. Pendant 17 jours, du 24 juillet au 9 août, Tokyo et d’autres villes japonaises accueilleront le plus grand rendez-vous sportif au monde.

Un véritable défi pour la capitale, tant au niveau de l’organisation que du logement et… de la mobilité.

Nous avons tenté de mesurer l’ampleur d’un tel événement au cœur d’une ville où grouillent plusieurs dizaines de millions de personnes.

(...)