De plus en plus connu du grand public, TikTok voit dans la crise sanitaire actuelle une véritable opportunité de se faire un peu plus connaître. C'est notamment le cas en Belgique, où on voit de plus en plus de vidéos issues de ce réseau social circuler.En plein confinement, l'heure est aux courtes chorégraphies. L'occasion notamment pour Remco Evenepoel et sa compagne Oumaima ou pour Nina Derwael et son petit-ami Siemen Voet (joueur de Roulers) tuer le temps.Mais être bon danseur (ou pas, n'est-ce pas Remco ?) n'est pas une obligation pour s'inscrire sur TikTok. La preuve avec d'autres vidéos: