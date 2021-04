À 26 ans, l’athlète de Tongres effectue ses débuts sur les 42,195 km ce dimanche.

Reporté d’une semaine et déplacé de Hambourg, en Allemagne, à Enschede, aux Pays-Bas, sur la piste de l’aéroport de Twente, le NN Mission Marathon offre l’une des dernières possibilités de se qualifier pour les Jeux olympiques, la fenêtre de qualification se refermant le 31 mai. Six Belges, quatre hommes (Dieter Kersten, Thomas De Bock, Amaury Paquet et Pierre Denays) et deux femmes (Nina Lauwaert et Mieke Gorissen), s’y aligneront avec pour Kersten et Lauwaert un réel espoir de rejoindre Bashir Abdi, Koen Naert et Hanne Verbruggen dans l’avion pour Tokyo.