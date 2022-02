© Belga

Les Jeux olympiques d'hiver ont débuté officiellement ce vendredi et les premières épreuves-phares se sont disputées la nuit dernière.L'occasion pour les spectateurs attentifs de remarquer un équipement étonnant chez la plupart des sportifs, et surtout les skieurs. Biathlètes et skieurs alpins ont ainsi arboré des sparadraps sur le visage, pour se protéger du froid. Il faut dire que les sites montagneux de Yanqing et de Zhangjiakou sont soumis à des températures glaciales, couplées à des rafales de vent qui "piquent" forcément chaque partie du corps directement exposée à l'air libre.Au sommet de la piste de Yanqing, les températures variaient entre -36 et -28 degrés ces dernières heures. Les températures ressenties sont encore bien inférieures, notamment pour un skieur en pleine descente.Ces sparadraps permettent d'éviter des brûlures dues au froid, notamment sur les pommettes et le nez. Selon nos confrères de la RTBF, certains comptent même utiliser des gants électriques chauffants. Histoire de s'assurer que le froid ressenti ne vienne pas altérer la performance sportive.