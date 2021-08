Victime d'une chute dans le scratch quelques minutes plus tôt, Kopecky a dû rapidement jeter l'éponge dans la course au tempo en abandonnant, en pleurs, au bout des premiers tours.

"Lotte est tombé violemment sur sa hanche gauche, elle avait les larmes aux yeux. Elle a encore essayé mais l'envie n'était plus là", a assuré le sélectionneur national Peter Pieters. "Lotte est actuellement chez le médecin, nous pensons à un gros hématome." Kopecky était déjà tombée deux fois vendredi lors du Madison dames avec Jolien D'hoore. Une déception pour l'Anversoise qui avait montré qu'elle était en bonne forme après sa 4e place lors de la course en ligne. "Avec la forme qui était la sienne, elle aurait certainement pu atteindre un top 5." Peter Pieters est également revenu sur la prestation de Kenny De Ketele et Robbe Ghys qui ont terminé à la quatrième place du Madison messieurs samedi. "S'ils parviennent à gagner le dernier sprint ou s'ils gagnent un tour, ils sont sur le podium. C'est dommage pour Kenny de terminer encore 4e (après 2008 à Pékin avec Iljo Keisse, ndlr.)." "Nous ne rentrons pas à la maison avec le sentiment du devoir accompli", a conclu le sélectionneur. "Cette compétition est une déception surtout pour Lotte et Jolien. J'espère qu'elles pourront s'en remettre rapidement et il faudra revoir certaines choses."