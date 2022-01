Ce samedi, également, Armand Marchant (ski alpin) et Thibaut De Marre (ski de fond) s’envolent pour la Chine depuis Zurich. D’autres départs sont encore programmés puisque, lundi, ce sera au tour des cinq biathlètes, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart, Thierry Langer, César Beauvais et Lotte Lie de quitter Zurich pour Pékin. Suivront encore notre patineuse Loena Hendrickx, le 2 février, ainsi que nos deux autres skieurs, Sam Maes et Dries Van Den Broecke, le 4. Pour rappel, les JO auront lieu du 4 au 20 février...

Une deuxième partie de la délégation belge pour les Jeux de Pékin s’est envolée, ce samedi, de Bruxelles-National, à destination de la capitale chinoise. Après les patineurs Bart Swings, Mathias Vosté, Sandrine Tas ainsi que Stijn et Hanne Desmet, mercredi, depuis Schiphol (Amsterdam), ce sont An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts, Kelly Van Petegem (bosleigh) Kim Meylemans (skeleton) et Evy Poppe (snowboard) qui ont quitté la Belgique. Et surprise : Alexandre De Croo, le Premier ministre en personne, est venu les encourager !