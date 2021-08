Avec 14 goals en 6 matchs - et un tiers -, Alexander Hendrickx s’érige comme le symbole de la réussite de toute l’équipe.

"Non, je me contente de mettre les pc, mais un pc est avant tout un travail d’équipe. Ils se battent pour m’en offrir le plus possible", rectifie-t-il.

Aucun Red ne tirera à lui la couverture médiatique. Alexander Hendrickx n’en reste pas moins un phénomène qui fait peur aux meilleurs gardiens du monde. Jimmy a planté 41 % des 34 buts belges. Dans le monde des sleepers, il a plus du double de buts que ses homologues australien (Govers), néo-zélandais (Russell), indien (Harmanpreet), anglais (Ward), allemand (Windfeder) et espagnol (Quemada). Tous des cracks dans leur domaine. Pourtant, ils tournent sur une moyenne de 4 ou 5 buts.