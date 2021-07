Au 2e tour; Alison Van Uytvanck affrontera pour une place en 8e de finale soit la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13/N.10) soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 92). Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WYA 17/N.12) a été éliminée au 1er tour du simple. La Limbourgeoise s'est inclinée en trois sets 6-4, 4-6, 4-6 contre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 34). Samedi, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck, associées, ont été éliminées au 1er tour du double dames. Elise Mertens, 25 ans, numéro 1 mondiale en double, et Alison Van Uytvanck, 27 ans, 105e mondiale en double, ont été battues d'entrée 6-3, 7-6 (7/4) par les Espagnoles Garbine Muguruza (WTA double 352) et Carla Suarez Navarro (WTA 1331 en double). Toujours samedi, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour du double messieurs par les Néerlandais Jean-Julien Rojer et Wesley Koolhof (N.8) en deux manches: 6-3, 7-6 (7/5).