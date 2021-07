Il ne manquerait plus qu’elles s’inventent une poignée de main secrète et taillée pour susciter le buzz devant les photographes et les caméramen pour que la comparaison atteigne son paroxysme. Le duo Allemand-Meesseman a de furieux airs de De Bruyne-Lukaku. La paire des Diables rouges a été la clé d’un Euro qui a pris fin trop rapidement. Les deux joueuses les plus hot du roster belge sont du même acabit et espèrent, elles, dépasser les quarts. Explications.