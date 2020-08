Dans un communiqué transmis aux médias ce lundi en début d'après-midi, le Comité Olympique et Interfédéral Belge a annoncé, "avec une grande tristesse" le décès du Professeur Xavier Sturbois "survenu ce samedi 22 août 2020".

"Né à Tournai le 5 décembre 1946, le professeur Sturbois, après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine à l’UCL, a entamé une spécialisation en anatomo-pathologie", rappelle le communiqué. "Grand amateur de sport – il pratiquait lui-même le char à voile - il oriente progressivement carrière médicale et académique vers la médecine du sport qui devient ainsi son premier centre d’intérêt. Responsable de la médecine du sport pour l’Institut d’Education Physique et de Réadaptation de l’UCL, Xavier Sturbois fit son entrée au Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) en 1976 à l’invitation de son président Raoul Mollet."

Xavier Sturbois a accompagné 6 fois le Team Belgium aux Jeux Olympiques en qualité de responsable médical. "Il fut membre de la commission médicale du Comité International Olympique, vice-président du Comité Olympique et Interfédéral Belge, et président de la commission médicale de la Fédération Internationale du Sport Universitaire. Il présida – ad interim – le COIB avec Frans Meulemans de 1995 à 1998."

Récompensé par le CIO

Il s’investit également largement au niveau belge et international "dans le développement de la lutte anti-dopage". "Il occupa de nombreuses fonctions dans les domaines du sport et/ou de la médecine. Citons, entre autres, qu’il fut président de la Commission médicale de la Royale Ligue Vélocipédique Belge. Il présida également l’Olympic Health Foundation du COIB – qui avait pour objectif de souligner le lien étroit qu’il y a entre la santé et une activité physique bien menée de 2000 à 2006. Il publia à cette occasion de nombreux articles à l’attention des médecins généralistes et des professeurs d’éducation physique du pays."

En 2002, Xavier Sturbois reçut le trophée du CIO 'Le Sport et le bien-être'.

"Responsable du département médical (et du laboratoire à l’effort) du COIB de 1992 à 2000, il venait, une fois par an, faire rapport de l’activité de son département en assemblée générale. Ses présentations étaient toujours brillantissimes et jalonnées de traits d’humour. Il reçut à ces occasions, plus d’une fois, des ‘standing ovations’ des membres de l’assemblée."

Et le COIB de conclure : "Durant toute sa carrière le professeur Sturbois s’est comporté en précurseur. A travers ses différentes fonctions, il s’est investi dans la médecine du sport, dans la physiologie de l’exercice, dans la lutte anti-dopage et enfin dans la réflexion sur les pratiques sportives éthiques. Le COIB présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

Les funérailles du professeur Xavier Sturbois auront lieu ce jeudi 27 août à 11H en l’Eglise St-Etienne de Court-St-Etienne. Suite aux mesures sanitaires (qui limitent le nombre de personnes présentes à l’église), il faudra privilégier les visites organisées les mardi 25 et mercredi 26 août entre 17H et 19H au funérarium Sneessens, 8 Chaussée de Bruxelles à 1490 Court-St-Etienne.