La grande dame s’en va. À 40 ans, Ann Wauters a dit stop. Une retraite annoncée qui n’empêche pas une certaine émotion dans le monde du sport belge.

Wauters est la pionnière du basket belge. Et son plus beau palmarès. La Waeslandienne a remporté, entre autres, quatre Euroligues, cinq championnats de Russie et quatre de France ainsi qu’un trophée de la WNBA.

Cela méritait bien une dernière longue interview au village olympique.





Quel premier mot vous vient à l'esprit à la fin de ce tournoi ?

“Dommage. Tellement dommage. J’ai regardé les statistiques et le match a changé de leadership 13 fois et a été sept fois à égalité. C’était juste fou. Nous avions tout bien fait en préparation et nous avions bien pris l’avance mais on savait qu’avec les Japonaises, il fallait se battre jusqu’à la dernière seconde vu leurs qualités à trois points. Le basket peut être dur. Kim (Mestdagh) tire bien et réalise un bon match. Tout le monde a vu cette balle dedans. C’est une fin dramatique.”



(...)