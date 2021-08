Van Bellinghen a soulevé 96 kilos à l'arraché (la barre est saisie au sol et brandie au-dessus de la tête dans un seul mouvement) puis 123 kilos à l'épaulé-jeté (la barre est saisie au sol et d'abord posée sur l'avant des épaules et dans un second mouvement, brandie au-dessus de la tête à bout de bras).

Avec un total de 219 kilos, elle prend la deuxième place du groupe B, qui réunissait quatre haltérophiles, derrière la Cubaine Eyurkenia Duverger Pileta (225 kilos). Les dix concurrentes restantes disputeront le groupe A en soirée à Tokyo (12h50 heure belge). Le classement général de cette épreuve sera établi sur base des résultats obtenus par les haltérophiles dans les deux groupes. Van Bellinghen, 27 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques.