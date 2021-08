Bien qu’il accueille les compétitions de boxe, le quartier Ryogoku est surtout connu pour être la capitale mondiale du sumo.

Ryogoku, dans le centre de Tokyo. À proximité de la rivière Sumida, la gare centrale décharge son flot incessant de navetteurs. Pour les accueillir, les portraits géants de quatre rikishis, une reproduction de leurs énormes mains et une petite statue représentant deux lutteurs en plein combat. En quelques mètres, le ton est donné. Bienvenue dans la capitale mondiale du sumo !

Dans ce quartier où les touristes peuvent encore ressentir un peu l’esprit de l’époque Edo (1603-1867) grâce notamment à quelques boutiques d’artisanat traditionnel, le sumo est donc roi. Et il s’impose à tous. À commencer par son palais, le Ryogoku Kokugikan, situé jusqu’à côté de la gare principale.

C’est là, dans ce hall séculaire occupé toute cette quinzaine par les compétitions de boxe, que se déroulent chaque année trois des six tournois majeurs de la lutte nipponne. Un titre dans ce temple et c’est toute une carrière - pour ne pas dire une vie - qui s’en voit bouleversée. C’est qu’au pays du Soleil levant, le sumo, dont les origines remontent au 8e siècle, représente bien plus qu’un sport national...