Notre porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture de vendredi sera l’un des Belges à surveiller aux Jeux de Pékin. Ses derniers résultats en slalom démontrent ce que beaucoup pensent de lui : Armand Marchant est l’un des meilleurs skieurs du continent dans sa spécialité. Un constat que beaucoup auraient cru impossible après les sept opérations au genou subies par le skieur de Thimister-Clermont. Mardi, il entrera en lice sur la plus grande scène des sports d’hiver. "L’attente a été longue", sourit celui qui a loupé les Jeux de Pyeongchang en 2018. "C’est une étape importante dans une carrière. On ne me parle que des Jeux. J’ai déjà des images plein la tête. J’arrive en forme et j’espère obtenir un bon résultat. Le niveau est a priori moins élevé qu’en Coupe du monde mais, ici, tout le monde met le paquet pour avoir une médaille."

Vous allez donc prendre plus de risques ?

"C’est un autre état d’esprit. Il ne faut pas être complexé car les surprises existent aux Jeux. Et pourquoi pas moi ? J’ai envie de sortir mon meilleur ski."



(...)